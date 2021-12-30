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29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?

Epic Games 16 Aralık tarihinden başlayarak 30 Aralık'a kadar her gün bir oyunu bedava vereceğini açıklamıştı. Epic Games'in bu muhteşem oyun fırsatlarında artık son günlere giriyoruz. Peki, 29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?

Yeni yıl için geri sayımda olduğumuz bu günlerde en ünlü oyun platformları arasında yer alan Epic Games muhteşem bir kampanyanın duyurusunu yapmıştı. 16 Aralık'ta başlayan kampanya çerçevesinde yılın son gününe kadar her gün bir oyun, oyun meraklılarına hediye edilecekti. Kampanyada artık son günlere girilirken oyun severler  29 Aralık tarihinde Epic Games'in hangi oyunu ücretsiz verdiğini merak ediyorlar. Bu bağlamda, 29 aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır? İşte detaylar...

29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?

29 ARALIK EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games 29 Aralık tarihinde kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyun 'Salt and Sanctuary' oldu. Oyunun 30 TL'lik market satış fiyatı bulunuyor.

Bu hediyeye ücretsiz olarak erişmek isteyen kişiler 30 Aralık saat 19.00'a kadar oyunu kütüphanelerine eklemeliler.

EPIC GAMES SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Salt and Sanctuary oyununda başı beladan kurtulmayan bir denizcinin keşfedilmemiş bir adada gemisi karaya oturuyor. Sırıtan, yosunlu cesetlerin paslı silahlara sarıldığı sisle kaplı vadilerde paytak paytak yürüyen figürler belirmeye başlıyor. Ufalanan, tuzun yıprattığı yapıların altında insanların çok önce unuttuğu, bahsedilemez bir şeytanlığa uzanan labirent pasajlar yer alıyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?

Epic Games ücretsiz oyun fırsatlarından yararlanmak için öncelikle siteye üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi kolay bir şekilde tamamladıktan sonra hemen ücretsiz oyununuzu tedarik edebilirsiniz. Ücretsiz oyun sekmesi sitenin orta kısmında bulunmaktadır. İlk olarak bu sekmeye tıklayınız.

29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?

Sekmeye tıkladığınızda ücretsiz alacağınız oyunun sayfası açılacaktır. Bu sayfada yükle butonuna tıklamalısınız. Ardından sizi fatura oluşturma sayfasına yönlendirecektir.

29 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?

Hiçbir ücret ödemeden ödeme işlemlerini tamamlayacak ve tekrar oyun sayfasına yönlendireceksiniz. Artık oyun kütüphanenizde görünecek ve istediğiniz zaman indirip, keyifli bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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