Kurtuluş Savaş'ından başarıyla çıkan yeni Türkiye, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşmasının imzalanması ile bağımsızlığını kazanmıştı. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı ülkeler Türkiye'nin yeni yönetim tarzının belirlenmesini net şekilde isterken diğer yandan da meclisin açılmasıyla yeni devlet başkanının seçilmesi gerekiyordu.28 Ekim günü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Çankaya Köşkü'nde akşam yemeğinde toplandı. Toplantı sonrası hazırlanan kanun tasarı TBMM'ye sunuldu ve kabul edildi. Böylece Türkiye'nin yeni yönetim şekli Cumhuriyet oldu. Daha sonra ise yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mustafa Kemal Paşa yeni cumhurbaşkanı oldu. 1925 yılında çıkarılan kanunla birlikte bayram olarak ilan edilen bu özel günün hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını merak edenler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor 2021? 1,5 gün resmi tatil mi? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir.

Resmi Gazete'de yer alan ifadelere göre, 29 Ekim günü ulusal tatiller arasında yer alır. Buna göre 28 Ekim günü saat 13.00'dan itibaren başlar, 29 Ekim günü tüm günü kapsayacak şekilde devam eder. Bu kapsamda 1,5 günlük resmi tatil vardır.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2021?

Türkiye'nin yeni yönetim şekli olan Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL? 1,5 GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatili 28 Ekim günü saat 13.00'da başlar, 29 Ekim günü sona erer. Bu kapsamda özel sektör ve kamunun 1,5 günlük resmi tatili bulunmaktadır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ?

Geçtiğimiz yıl 97. yaşına basın Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2021 gününde 98.yılını kutlayacaktır. Tüm Türkiye'de coşkuyla 98.yılı kutlayacağız.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ? NASIL İLAN EDİLDİ?

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için Latife Hanım'a bir sofra hazırlattı.

İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey'in de yer aldığı akşam yemeğinde yaşananları Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta şöyle anlattı:

"Gece olmuştu... Çankaya'ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşa'lara rastladım.

Ali Fuat Paşa, Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede 'Bir Uğurlama ve Bir Karşılama' başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim.

Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim.

Çankaya'ya gittiğim zaman orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım.

Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında 'Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar.

Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz.

Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim.

Çünkü, onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."

Mustafa Kemal Paşa o gece İsmet Paşa ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir." hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM'de yapılan konuşmalardan sonra Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi.

Böylece yeni devletin yönetim biçimi bütün açıklığı ile ismini almış oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesi de artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu.

Ardından cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa, yaptığı konuşmasını, "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır." sözü ile bitirdi.

Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verilirken, Türk milletinin tarihinde yeni bir devir açıldı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Belki aranıza 30 sene rötarlı katıldım, ama bu ülkede yaşamaktan dolayı gururluyum, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün, bizim bağımsız ve özgür bir devlet olarak yeniden ayağa kalktığımız ve Cumhuriyeti kurduğumuz, Atatürk'ün ifadesi ile “ En Büyük Bayram” günüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennisiyle, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır… Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet Demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA, UZUN 29 EKİM MESAJLARI

Cumhuriyetimizin bugün Ulu Önder Atatürk'ün açtığı yolda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için olumlu atılımlar yaptığını büyük bir onur ve gururu içerisinde. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Cumhuriyetsiz Bir toplum Yarınsız Bir Gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir... Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Esin kaynağımız, Atatürk'ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Hep ileriye umutla bakacak, toplumumuzun özgüvenini koruması amacıyla, çabalarımızı anlayış birliği içinde sürdürecek, sorunlarımızı çözeceğiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye'nin, bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyulmamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet ERDEMDİR... Ülkemizin Doğum Gününü Kutlamak, bu günü Hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türk milleti bugün sana olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte dile getiriyor Yüce Atam. ‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Bize Bıraktığı Bu ülkeyi Korumak Bizim Görevimizdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusumuzu Çağdaş bir anlayışın ürünü olan Cumhuriyetimize kavuşturan bağımsızlık mücadelemizin de tüm dünyaya örnek olmasını temenni ederim. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'