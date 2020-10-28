29 Ekim Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

29 Ekim Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 29 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 29 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı…

ATV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yeni Hayat

STAR TV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

00:45 İntikam Mermisi

FOX TV 29 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Çocukluk

TV8 29 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular



02:30 Doya Doya Moda

Show TV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Nasipse Olur