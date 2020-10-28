29 Ekim Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı
Yayın akışı ve 29 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 29 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı..
29 Ekim Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 29 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 29 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı…
ATV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
STAR TV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
00:45 İntikam Mermisi
FOX TV 29 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Çocukluk
TV8 29 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
Show TV 29 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Nasipse Olur