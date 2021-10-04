29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yıllık izinleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birleştirerek uzun bir tatilin hesabını planlayan vatandaşların en çok merak ettikleri arasında 29 Ekim resmi tatil kaç gün? 28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 29 Ekim özel sektör kaç gün tatil? soruları geliyor.

İşte 29 Ekim resmi tatil hakkında tüm detaylar..

29 EKİM RESMİ TATİL KAÇ GÜN? 28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelmektedir.

29 EKİM ÖZEL SEKTÖR KAÇ GÜN TATİL?

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Resmi Gazete'de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da Ulusal Bayram ve genel tatil günleri belirtilmiştir. Cuma günü akşamı sona erdiğinde Cumartesi gününün tamamı tatildir.

Sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.