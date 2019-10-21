29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasına müteakiben vatandaşlar hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram öncesi hastane ile işi olan vatandaşlar hastanelerin durumu hakkında bilgileri araştırıyor. 29 Ekim sağlık ocağı açık mı? 29 Ekim sağlık ocağı kapalı mı, çalışıyor mu? gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarına ve daha fazlasını araştırdık. İşte o soruların cevapları....

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinde yine hastanelerin poliklinikleri de kapalıdır. Ancak hiçbir resmi tatil gününde veya milli bayram gününde hastanelerin acil servisleri kapalı olmaz. Yine bu günde eczaneler kapalıdır. Ancak nöbetçi eczaneler bu tarihlerde de çalışmaktadırlar. Bu sebepten il veya ilçenizdeki nöbetçi eczaneden ilaçlarınızı veya diğer ihtiyaçlarını alabilirsiniz.

29 EKİM'DE HASTANELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim tarihi b sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler resmi tatil sebebi ile kapalıdırlar. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniye kapalı olacaktır.

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim tarihinde Pazartesi günü resmi tatil sebebi ile noterler kapalı olacaklardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla hatırlatılacak. Okulların yanı sıra evler ve iş yerlerinin balkonlarında da Türk Bayrağı dalgalanacak. Okullarda organize edilecek etkinliklerde ise cumhuriyet ruhunu yansıtan şiirler okunacak.