29 Haziran 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

KURUL KARARLARI

İLÂN BÖLÜMÜ

–– Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 26/06/2019 Tarihli ve 2019/233 Sayılı Kararı–– Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği–– Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13)–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 8680, 8681, 8682, 8683, 8688, 8689 ve 8690 Sayılı Kararlarıa - Yargı İlânlarıb - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri