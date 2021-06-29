29 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Petrol Sevdası FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Şevkat Yerimdar dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise Petrol Sevdası filmi Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

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FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 29 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:00'da Şef Akademi Doğa programının tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Petrol Sevdası filmi Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor... 29 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat 11:00 Şevkat Yerimdar 13:45 Aşk Mantık İntikam 16:00 Şef Akademi Doğada 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Petrol Sevdası 22:30 Sen Çal Kapımı