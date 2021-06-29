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29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlar olurken akşam ise kanalın heyecanla beklenen dizisi Baht Oyunu izleyici karşısına geçiyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların sevilen kanalı Kanal D'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 13:15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken 16:00'da efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam kuşağında ise Baht Oyunu izleyiciyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

29 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

23:40 Aşkın Tarifi

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