29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan kanalda akşam sevilen dizi Ada Masalı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi izleyiciyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı... 29 HAZİRAN 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Yüksek Sosyete 11:15 Kaçak Gelinler 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:20 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Ada Masalı