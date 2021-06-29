29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Para TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise Belgesel: Para izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Belgesel: Para TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
29 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Belgesel: Para TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
07:30 Geziyorum
08:00 Geri Dönüşen Sanat
08:20 Renkler
08:30 Bizim Resmimiz
09:00 Evliya Çelebi
09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
10:30 Anjelika Akbar İle Sesler
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:30 Yeryüzleri
14:50 Randevu
15:00 Bir Zamanlar
15:30 Karalama Defteri
16:00 Mim
17:00 Muasır
17:30 Koleksiyoner
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Belgesel: Para
20:30 12 Punto 2021 - Kolaj
21:00 12 Punto 2021 (Canlı)
21:30 Yabancı Sinema: Sonsuzluk Üzerine (About Endlessness)
22:50 Renkler
23:00 Tarih Söyleşileri
00:00 Anadolu Arkeolojisi