29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Belgesel: Para TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde 20:00 Belgesel: Para TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

29 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Bir Zamanlar yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Belgesel: Para TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 29 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Geziyorum

08:00 Geri Dönüşen Sanat

08:20 Renkler

08:30 Bizim Resmimiz

09:00 Evliya Çelebi

09:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

10:30 Anjelika Akbar İle Sesler

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Yeryüzleri

14:50 Randevu

15:00 Bir Zamanlar

15:30 Karalama Defteri

16:00 Mim

17:00 Muasır

17:30 Koleksiyoner

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Belgesel: Para

20:30 12 Punto 2021 - Kolaj

21:00 12 Punto 2021 (Canlı)

21:30 Yabancı Sinema: Sonsuzluk Üzerine (About Endlessness)

22:50 Renkler

23:00 Tarih Söyleşileri

00:00 Anadolu Arkeolojisi