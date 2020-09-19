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  3. 29 Kişinin Ölümden Döndüğü Teknenin Batma Anlarından Yeni Görümtüler Ortaya Çıktı

29 Kişinin Ölümden Döndüğü Teknenin Batma Anlarından Yeni Görümtüler Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne su almaya başlıyor ve yan yatarak batarken can pazarı yaşanıyor.

29 Kişinin Ölümden Döndüğü Teknenin Batma Anlarından Yeni Görümtüler Ortaya Çıktı

Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına havalandırma kanallarının su almasının neden olduğu öne sürüldü. Tekne karaya çekilerek bakıma alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, dün, 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. 29 yolcu, çevredeki diğer tur teknelerinin yardımı ile kurtarıldı. Suya düşen bazı yolcuların uzatılan ipler ve suya atlayanların yardımı ile kurtarılması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturmada teknede inceleme yapıp, görevliler ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tur teknesinin alabora olmasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne su almaya başlıyor ve yan yatarak batarken can pazarı yaşanıyor.

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