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  3. 29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 29 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda  "29 Mayıs 2022  Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

29 MAYIS 2022  PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI

29 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilyoner TV

12:00
Kusatsu - Oita
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30
Ryukyu - Tokushima
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
Daegu - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00
Gangwon - Suwon City
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00
Orgryte - Dalkurd
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:30
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:30
AC Horsens - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:30
Lyngby - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:30
Bandırmaspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

15:30
AZ Alkmaar - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:00
Bryne - Start
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Ranheim - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Sogndal - Sandnes
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Malmö
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Djurgarden - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Norrköping - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Örebro - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
HIFK Helsinki - Honka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

16:00
KuPS - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

16:00
Energetik BGU - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00
Quevilly Rouen - Villefranche
Fransa Ligue 2 Play Out

Bein Sports 3, Bilyoner TV

17:30
Jonava - Riteriai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:30
Fransa - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

UEFA.tv

17:30
Luzern - Schaffhausen
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00
İstanbulspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1

18:00
Neman - Belshina
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30
Huddersfield - Nottingham Forest
İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:30
Helsingborg - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Varnamo - Hammarby
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - VPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00
ADO Den Haag - Excelsior
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00
Haugesund - Aalesund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Jerv - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Molde - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:30
Brondby IF - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
St. Etienne - Auxerre
Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:00
Hollanda - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final

UEFA.tv

21:00
Karacabey Birlik - Bodrumspor
TFF 2. Lig Play-Off Final

A Spor

21:00
Valerenga - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00
Alcorcon - Eibar
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Burgos - Girona
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Sporting Gijon - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Leganes - Almeria
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Real Oviedo - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Tenerife - Cartagena
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:00
Valladolid - Huesca
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:30
Moreirense - GD Chaves
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:30
Pisa - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Pisa - Monza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Vila Nova - Gremio
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Coritiba - Botafogo RJ
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00
Santos - Palmeiras
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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