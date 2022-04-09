29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

A+ A-

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 29 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 29 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI 29 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bilyoner TV 12:00

Kusatsu - Oita

Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 12:30

Ryukyu - Tokushima

Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 13:00

Kanazawa - Grulla Morioka

Japonya J2 Ligi Bilyoner TV 13:00

Daegu - Pohang

Güney Kore K-League Bilyoner TV 13:00

Gangwon - Suwon City

Güney Kore K-League Bilyoner TV 14:00

Orgryte - Dalkurd

İsveç Superettan Bilyoner TV 14:30

Helsingor - Nykobing

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 14:30

AC Horsens - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 14:30

Lyngby - Fredericia

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 15:30

Bandırmaspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1 15:30

AZ Alkmaar - Vitesse

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 16:00

Bryne - Start

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Ranheim - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Sogndal - Sandnes

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Degerfors - Malmö

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Djurgarden - Varbergs

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Norrköping - Elfsborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Örebro - Brommapojkarna

İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00

HIFK Helsinki - Honka

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 16:00

KuPS - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 16:00

Energetik BGU - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 17:00

Quevilly Rouen - Villefranche

Fransa Ligue 2 Play Out Bein Sports 3, Bilyoner TV 17:30

Jonava - Riteriai

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 17:30

Fransa - Portekiz

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv 17:30

Luzern - Schaffhausen

İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV 18:00

İstanbulspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1 18:00

Neman - Belshina

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 18:30

Huddersfield - Nottingham Forest

İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV 18:30

Helsingborg - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Varnamo - Hammarby

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Mariehamn - VPS

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 19:00

ADO Den Haag - Excelsior

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 19:00

Haugesund - Aalesund

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Jerv - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Molde - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Sandefjord - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:00

Tromsö - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 19:30

Brondby IF - Viborg

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 20:00

St. Etienne - Auxerre

Fransa Ligue 1 Play-Out Bein Sports 3, Bilyoner TV 21:00

Hollanda - Sırbistan

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv 21:00

Karacabey Birlik - Bodrumspor

TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor 21:00

Valerenga - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV 21:00

Alcorcon - Eibar

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Burgos - Girona

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Sporting Gijon - Las Palmas

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Leganes - Almeria

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Real Oviedo - Ibiza

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Tenerife - Cartagena

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:00

Valladolid - Huesca

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 21:30

Moreirense - GD Chaves

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 21:30

Pisa - Monza

İtalya Serie B Bilyoner TV 21:30

Pisa - Monza

İtalya Serie B Bilyoner TV 22:00

Vila Nova - Gremio

Brezilya Serie B Bilyoner TV 22:00

Coritiba - Botafogo RJ

Brezilya Serie A Bilyoner TV 22:00

Santos - Palmeiras

Brezilya Serie A Bilyoner TV Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri