29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...
Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 29 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "29 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...
29 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI
29 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bilyoner TV
12:00
Kusatsu - Oita
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Ryukyu - Tokushima
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kanazawa - Grulla Morioka
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Daegu - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Gangwon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Orgryte - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:30
Helsingor - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:30
AC Horsens - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:30
Lyngby - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:30
Bandırmaspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1
15:30
AZ Alkmaar - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:00
Bryne - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ranheim - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Sogndal - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Malmö
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Djurgarden - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Norrköping - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Örebro - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
HIFK Helsinki - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
KuPS - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
Energetik BGU - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Quevilly Rouen - Villefranche
Fransa Ligue 2 Play Out
Bein Sports 3, Bilyoner TV
17:30
Jonava - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:30
Fransa - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
UEFA.tv
17:30
Luzern - Schaffhausen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
İstanbulspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports 1, Bein Sports Max 1
18:00
Neman - Belshina
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Huddersfield - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:30
Helsingborg - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Varnamo - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - VPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
ADO Den Haag - Excelsior
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Aalesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Jerv - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:30
Brondby IF - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
St. Etienne - Auxerre
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:00
Hollanda - Sırbistan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Yarı Final
UEFA.tv
21:00
Karacabey Birlik - Bodrumspor
TFF 2. Lig Play-Off Final
A Spor
21:00
Valerenga - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Alcorcon - Eibar
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Burgos - Girona
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Sporting Gijon - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Leganes - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Real Oviedo - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Tenerife - Cartagena
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:00
Valladolid - Huesca
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:30
Moreirense - GD Chaves
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:30
Pisa - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Pisa - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Vila Nova - Gremio
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Coritiba - Botafogo RJ
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Santos - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV