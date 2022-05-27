İstanbul'un Fethi'ne sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Pazar günü kutlanacak olan Fetih günü için merak ettiklerini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını söylemesi ardından vatandaşlar "29 Mayıs 2022 Pazar İETT, Marmaray, gemi, tramvay ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma bedava mı?" sorularına araştırmaya başladı. İşte merak edilen soruların cevapları...

29 MAYIS 2022 PAZAR İETT, GEMİ, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'ye ait Ulaşım İstanbul sayfası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 29 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü olması nedeniyle İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Bu kapsamda 29 Mayıs Pazar günü İETT, gemi, tramvay, metro seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

29 MAYIS 2022 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi olan 29 Mayıs tarihinde vatandaşa ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.