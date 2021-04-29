29 Nisan 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

29 Nisan 2021 Perşembe TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

SHOW TV 29 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi,Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi. Çelebi'den aldığı son görevi yerine getirmek için harekete geçen Adnan, Ozan’ı vurmak üzere hamle yaparken, bu sırada Ozan’ı arayan Ömer, kardeşini kurtarmak için onun üstüne atladı.

Finalde Adnan'dan Ozan'ın öldüğünü duyan Çelebi, istediği haberi aldıktan sonra işin üstüne kalacağını ve bir daha hapishaneden çıkamayacağını anlayarak intihara teşebbüs etti. Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü.

KAYNAK: SHOW TV