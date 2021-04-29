29 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı şu sırlalar internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de BEDAŞ'ın resmi internet sayfasında yayımlanan bu listeyi haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

29 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3527769

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YEN bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3533316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3527747

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ALİ KUŞÇU, AYAS, BAHÇIVAN, CENDERE, EMİR SULTAN, KİFAYET, MANAVGAT, MİLLİ MÜDAFA, OĞUZELİ, SONGÜLEN, SUHULET, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, ÇİÇEKLİVADİ, İNCİRLİOVA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3522371

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522369

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532379

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-678 sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534381

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 29/04/2021 11:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534374

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1220., 1236., 1246., 1248., 1261., 1279., 1289., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 29/04/2021 11:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3512614

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1173. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522550

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 178. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532342

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 29/04/2021 10:30:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3522483

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515445

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, KUZEY sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3535334

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖRGÜLÜ, HÜR ÇIKMAZI, MAHMUTBEY, ÜÇEVLER sk bölgelerinde 29/04/2021 10:40:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534331

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah EFLATUN, MÜHÜRDAR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:45:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534336

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MÜHÜRDAR, SAMANYOLU sk bölgelerinde 29/04/2021 10:50:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3524381

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, ERGİN sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3534363

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AYFER, GÖNÜL, GÜLAY, KAZIM KARABEKİR, MİMAR SİNAN, ŞEYMA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3536321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HARBİYE sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3532337

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3528299

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, DANTEL, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞEHNAZZADE sk / MİMAROBA mah FESLEĞEN 1, YAPRAK, YONCA 2, ÜNLÜSOY sk / SİNANOBA mah ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525842

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SÖĞÜT, YENGEÇ, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3527174

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3522543

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 581., 582., 584., 585., 586., 587., 589., 590., 591., 597., 599., 600., 602., 603., 604., BARBAROS, KARADENİZ, OĞUZHAN sk / TUNA mah 697. sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522544

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775., 777., 778., 779., 780., 781., KARAOĞLANOĞLU, ULUBATLI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1018., 1019., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., HACI BAYRAM VELİ, KAZIM KARABEKİR, ULUBATLI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3522547

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 148. sk bölgelerinde 29/04/2021 00:00:00 - 29/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3512739

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2657., SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 4., 7., MARMARA sk bölgelerinde 29/04/2021 09:30:00 - 29/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3513090

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 234., 235., 238., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah BELDE sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3536316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 23., 24., 25., 34., 35., 38., 65., OKTAY RIFAT, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3533317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3527825

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, BEZM-İ ALEM, ERSEVEN, GUREBA HASTANESİ, KAPTAN SİNAN, KARAKEÇİLİ, LÜTUFPAŞA, MÜRETTİP, OĞUZHAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, ZAVİYE, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / ŞEHSUVAR BEY mah KÜRKÇÜ KUYUSU sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3515367

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 649., CEBECİ sk bölgelerinde 29/04/2021 00:05:00 - 29/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515368

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜLTÜR sk bölgelerinde 29/04/2021 03:00:00 - 29/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522432

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1144., 1166., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1170/1., 1170/2., 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172., 1173., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3515387

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 2. BAĞLAR, 3. BAĞLAR, AKASYA, BAHTİYAR, BAĞLAR, COŞKUN, ENVAR, ERBAB, ESEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİGEN, KUBİLAY, MORLALE, TEPE, VEFA, YENİGÜN, ÇAYIRLI EVLER, ÇUKURÇEŞME, ÖMÜR, ŞENER sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3525689

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, MİNE, OKÇU, SAADET, TEKİN sk bölgelerinde 29/04/2021 00:00:00 - 29/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525691

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, OKÇU, SAADET, SANCAK sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3535362

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADEM YAVUZ, MALAZGİRT, ÇAMLAR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3522383

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522378

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ULUBAŞ sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524366

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3534449

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah DENİZ, ERGÜN, KÖPRÜ, MİS, SEDEF, SOKULLU sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526530

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah KUDRETLİ sk ,ZAMBAK sk, bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3530475

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah NEBİOĞLU sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525670

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DİNAR, DİVAN, MERİÇ, SALI PAZARI sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526842

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3517245

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNDÜZ, GÜNER, HALİM, HARUN, HATIRA, KAFKAS, KARADENİZ, KAYNARCA, KIZILCIK, KÖŞEM, LEYLAKLAR, MERMERCİ ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, NİYAZ, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YASEMİN, İMREN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk / İSTİNYE mah KAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, İDEAL sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3524431

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3521324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3535411

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3523378

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3523360

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAHÇELER, FABRİKALAR, GÜMÜŞLER, KAVAKLIK, MEHTERAN, URARTU, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3526178

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, YAPIT ÇIKMAZI, YAZLIK, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3523434



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, ÇİLEK sk bölgelerinde 29/04/2021 10:00:00 - 29/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3533321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 29/04/2021 12:00:00 - 29/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN 2021

NO: 3525899

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MERKEZ EFENDİ mah sk bölgelerinde 29/04/2021 00:00:00 - 29/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3522541

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 29/04/2021 00:01:00 - 29/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3525912

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk bölgelerinde 29/04/2021 05:00:00 - 29/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532321

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah AHMET HAŞİM sk bölgelerinde 29/04/2021 11:00:00 - 29/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3532317

İSTANBULZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk bölgelerinde 29/04/2021 09:00:00 - 29/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.