29 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Kefaret Final bölümüyle FOX TV'de
İlgiyle takip edilen Fox TV yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak. Final bölümüyle Kefaret 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı ...
Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam Kefaret dizisi Final bölümüyle izleyici ile buluşacak.
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:15 Kefaret
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kefaret (FİNAL)
00:15 Aşk Mantık İntikam