29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 15:35'te ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)