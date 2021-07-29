29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!
Merak edenler için 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne 06:20'de Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan TRT1 yayın akışına, 12:10'da Gönül Dağı ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...
Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayan kanal yayınına 15:35'te ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)