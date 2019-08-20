Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ankara'nın Kazan ilçesinde saat 22.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ