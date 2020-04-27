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3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.13 km olarak belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladıç

Yaşanan sarsıntının derinliği 6.13 km olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. 

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Çanakkale depremi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ




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