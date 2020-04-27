Deprem mi oldu? Son deprem neler? Çanakkale depremi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladıç

Yaşanan sarsıntının derinliği 6.13 km olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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