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  3. 3 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı |Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

3 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı |Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 3 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

3 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışı |Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 3 Ağustos 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.30'da Oluversin Gari ekranlarda oluyor. Akşam sevilen dizi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına çıkıyor...

3 AĞUSTOS 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

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