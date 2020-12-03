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  3. 3 Aralık ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

3 Aralık ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

3 Aralık Perşembe ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, araladığı sır perdeleriyle fenomen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Bir Zamanlar Çukurova" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

3 Aralık ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

3 Aralık Perşembe ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge Anlı'nın Tatlı Sert programıyla başlarken akşam ise perşembe akşamlarının fenomen dizisi  Bir Zamanlar Çukurova" ekranlarda olacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe  ATV yayın akışı...

3 Aralık ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

ATV 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova

3 Aralık ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Mesele benim aile meselem değil, Züleyha meselesi..."

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir. Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir. İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir. Üsteli, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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