3 Aralık bugün hangi diziler var? |3 Aralık  Salı yayın akışı

3 Aralık Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Aralık Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

3 ARALIK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Aralık Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

26 Kasım Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

00.15 KİMSE BİLMEZ

26 Kasım Salı KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yaralı Kuşlar

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 AZİZE

22.45 AZİZE TKR

26 Kasım Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 ÇOCUK

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 ÇOCUK

00:15 GÜVERCİN

26 Kasım Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 AŞK AĞLATIR

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 DÜĞÜM SALONU

22.00 TÜRK SİNEMASI

00.00 ÇUKUR

26 Kasım Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KURŞUN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 KADIN

00.15 FERHAT İLE ŞİRİN

26 Kasım Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 Bugün Düğünümüz Var

14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Seda Sayan ile Yemekteyiz

26 Kasım Salı TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma

23.55 KALK GİDELİM