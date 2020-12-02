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  3. 3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

Tüm dünyada 3 Aralık dünya engelliler günü olarak anılmaktadır. Engelli vatandaşları anlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla aralık ayının 3. günü kabul edilmiştir. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

1992 yılından günümüze kadar gelinen bu süreçte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu gün için tüm dünyada organizasyonlar düzenlenir. Bu etkinlikler genellikle ücretsiz olup, gönüllülük esaslı yapılmaktadır. Peki, 3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Engelliler Günü 1992 senesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve rahatını düşünmeye ve engelli kişilerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel  yani hayatın her alanında fark edilmesini ve görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir.

3 Aralık Dünya Engelliler günü anlam ve önemi nedir?

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Etipyo'nın başkenti olan "Addis Ababa Eylem Gündemi"  gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin  uygulanmasına katkı sağladı.

"Dünya Engelliler Günü'nün amacı aslında tüm dünyada gerçekleştirilen aktiviteler ile, engelli insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onları anlamayı sağlamaktır."

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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