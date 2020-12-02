3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Engelsiz Kulüp” çalışması

Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu karar sonrası "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türk Kızılay da misyonu gereği proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasız vatandaşlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan temini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak, ihtiyaç sahipleri ile kaynakları buluşturmak, incinebilir grupları tespit ederek toplumsal hayata katılımlarını sağlamak ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak amacıyla birçok faaliyet yürütüyor.

ENGELLİ BİREYLER, HAYATIN HER ALANINA AKTİF KATILIM İÇİN DESTEKLENECEK

Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedefleyen Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelsiz Kulüp" projesini başlatarak engelli bireylerin, hayatın her alanına eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını sağlayacak. Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü ile koordineli olarak yürütülecek olan "Engelsiz Kulüp" projesi, Kızılay'ın Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerinde hayata geçirilecek. Şubelerde kurulacak olan Engelsiz Kulüplerin başkanları ile üyeleri ve gönüllüleri de engelli bireylerden oluşturularak engelli bireylerin şubelere üye veya gönüllü olmaları için çalışmalar yürütülecek.

Engelsiz Kulüp üyeleri, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan vatandaşlara, engelli bireylere ve ailelerine Kızılaycılık eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte afetzedeler, yaşlılar, hasta ve hasta yakınları, cezaevinde kalanlar ile yetim ve öksüzler gibi dezavantajlı gruplara yönelik psikososyal destek verilmesini sağlayarak STK'larla işbirliği içerisinde hareket edecek. Sevgi bohçası dağıtımı, hasta bakıcılığı ve yaşlı ziyaretleri gibi faaliyetler de planlayacak olan Kızılay, il ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki okullara engellilik çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenleyecek.