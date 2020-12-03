3 Aralık Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

3 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yepyeni bölümüyle "Alev Alev" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...

Show TV 3 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.