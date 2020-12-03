3 Aralık Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 3 Aralık Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam ise "Alev Alev" dizisi seyirci ile buluşacak. İşte 3 Aralık Perşembe yayın akışı...
3 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise yepyeni bölümüyle "Alev Alev" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...
Show TV 3 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Alev Alev
ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler. Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır. Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve merakla beklenecek seçimini yapar.