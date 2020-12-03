3 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?

3 Aralık Perşembe TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen komedi dizisi "Kalk Gidelim" 131. bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe TRT1 yayın akışı...

TRT 1 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Benim Adım Melek

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vazgeçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’i arayıp yardım ister. Yasemin iş birliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’in Samim’e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir.

Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; orada bir soru işareti vardır. Duru’nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız’ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan’ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu’ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır. Şakir ve Dudu, Ercan’ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu’nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem’in gizlice Ercan’ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu’nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan’ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan’ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu’nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.

Kalk Gidelim yepyeni bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında yerini alacak. Peki yeni bölümünde neler yaşanacak detaylar için linke tıklamanız yeterli...

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