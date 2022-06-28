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  3. 3 ayrı noktada yangın çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı! Yaptığı savunma hayrete düşürdü!

3 ayrı noktada yangın çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı! Yaptığı savunma hayrete düşürdü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran günü üç noktada meydana gelen yangın failinin gözaltı sonrası verdiği savunma şaşırttı.

3 ayrı noktada yangın çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı! Yaptığı savunma hayrete düşürdü!

Alanya'da 24 Haziran'da üç noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki çalşıan personel,rutin gözetleme esnasında ateşi ve yakan kişiyi görmesi üzerine ekiplere haber verdi. Ekiplerin 3 ayeı noktada ateş yakıldığını tespit etmesi ile birlikte takibe alınan şahıs, 4. bir noktada ateş yakmaya çalşışırken ekipler tarafından yaklanarak gözaltına alınmıştı. 

3 ayrı noktada yangın çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı! Yaptığı savunma hayrete düşürdü!

ÜZERİNDE YOK YOK 

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıs daha sonra Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderilmişti. 

3 ayrı noktada yangın çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı! Yaptığı savunma hayrete düşürdü!

SAVUNMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Şahıs çıkan yangınlarla ilgili olarak kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, 4. ateş üzerine yaklanmasına da savunma olarak, ateşi kahve yapmak için çıkardığını söyledi. 

Alanya'da yangın çıkaran şüpheli gece yarısı suç üstü yakalandı! Üstünde yok yok! Çıra, kibrit, kolonya...

 

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