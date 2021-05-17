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  3. 3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti. Peki 3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti. Peki 3 bin TL hibe desteği  kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz." 

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Hibe başvuru sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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