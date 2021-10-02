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  3. 3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!

3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Serkan Aydın isimli şahıs evine gittiği üç çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., kocasının evde olmadığı esnada evine gelen Serkan Aydın isimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Esra U. mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı.

3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!

HAYATINI KAYBETTİ

Mahalleli evden gelen yüksek sesleri fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Esra U.'yu gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.  

3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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