3 çocuk annesinin alkışlanacak okçuluk hedefi! Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı'na girmek için çalışıyor

Geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye ikinciliği olan Dursun Buçakçı, bu yıl kurulması planlanan milli takımda forma giyebilmek için çalışıyor. Çukurova Üniversitesinde memur olarak çalışan 3 çocuk annesi Dursun Buçakçı (47), küçük yaştan itibaren severek izlediği filmlerdeki kadın savaşçılar gibi ok atmak istedi. Bu hevesini gerçekleştirmeye bir türlü fırsat bulamayan Dursun Buçakçı, geleneksel Türk okçuluğu yapan bir arkadaşının yönlendirmesiyle daha önce bir spor geçmişi olmamasına rağmen 4 yıl önce ok atmaya başladı.

KURULACAK OLAN MİLLİ TAKIM İÇİN ÇALIŞIYOR

Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nde başladığı sporda kendini geliştiren Dursun Buçakçı, yerel ve bölgesel dereceler elde etti. Son olarak Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Açık Saha Türkiye Şampiyonası finallerinde ikinci olan Dursun Buçakçı, bu yıl içinde kurulması planlanan milli takımda forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Buçakçı, "Türkiye ikinciliği elde ettim. Bu yıl kurulması planlanan milli takıma kısmet olursa gitmeyi hedefliyorum. Milli formayı giymek beni gururlandırır, mutlu eder. Tabii o formayı giymek için de bayağı çalışmak, formayı giymeyi hak etmek gerekiyor. Onun için de gerekli mücadeleyi yapacağız inşallah." açıklamasında bulundu.

FIRSAT BULDUKÇA ANTRENMAN YAPIYOR

Dursun Buçakçı, iş hayatı nedeniyle ağırlıklı olarak hafta sonu ok çalışmalarına devam ettiğini, ancak fırsat buldukça iş çıkışı da üniversite yerleşkesindeki sahada antrenman yaptığını kaydetti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve Adana Temsilcisi Erhan Uzman, daha önce çok az sayıda kişinin icra ettiği geleneksel okçuluğun, 2019 yılında Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı