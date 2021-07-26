3. doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak? Hangi aşı daha etkili? Sinovac mı Biontech mi?

Pandemi sürecinde aşı uygulamaları devam ederken, 3. dozun zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İki doz aşısını yapmış olan vatandaşlar 3. dozun kimlere yapılacağını ve zorunlu olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Bununla birlikte Sinovac mı yoksa Biontech aşısı mı daha etkili konusu yine gündeme geldi.

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU, KİMLERE YAPILACAK?

3. doz aşı için öncelikli grupların sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olacağı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıklık getirdi. Bu durumda, ilk iki doz olunan aşı ne olursa olsun 3. dozda vatandaş istediği aşıyı tercih edebilecek. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu olmayacaktır.

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? SİNOVAC MI BİONTECH Mİ?

Sinovac aşısı ile Biontech aşısı Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. Birçok uzman bu soruya net cevap veremiyor, her iki aşının da mutanta karşı etkili olduğu konusunda aynı fikri savunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu konu hakkında her iki aşı içinde virüsle mücadele edebilme gücünün yüksek olduğunu belirtmişti. Ancak dilerseniz biz sizler için iki aşı arasındaki farkları sıralayalım, siz hangi aşıyı yaptırmak istediğinize karar verin...

BİONTECH VE SİNOVAC FARKI NEDİR? AŞI FARKLARI

1.İnaktif Aşılar (Sinovac)

●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.●2-8°C’de saklanabilir.

●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

●Türkiye’de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.

2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları (Sputnik V)

●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.

●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.

●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.

●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.

●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları (Biontech)

●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA’lar tıpkı kendi mRNA’larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C’de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C’de saklanabiliyor olmasıdır.

●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

* Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.