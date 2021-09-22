3. dozda hangisi daha etkili? Biontech ve Sinavac'ın antikor artırma oranları belli oldu!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok merak edilen ve üzerine tartışılan konu olan 3. dozdaki antikor artışına yönelik olarak Türkiye'de, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ortak bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre iki aşıda da antikor oranlarında artış görülürken, Biontech'de bu oranın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

138 KİŞİDE DENENDİ

Yapılan çalışmaya 84'ü erkek 53'ü kadın olmak üzere toplam 179 sağlık çalışanı katıldı. 138 görevli çalışmayı tamamladı. Sağlık çalışanlarının 103'ü Biontech, 35'i ise Çin aşısı Coronavac'ı tercih etti. Katılımcılardan alınan ilk kan örneklerinde yapılan incelemeye göre elde edilen en düşük antikor değeri 10,9 olurken, en yüksek değer ise 5 bin 542,6 AU/ml oldu.

BIONTECH 162 KAT ARTIRIYOR

Güçlendirici doz olarak Coronavac yaptıranların antikor değerinin 1187,90 olduğu görüldü. Biontech aşısını olan grupta ise bu değerin 17 bin 619 olduğu ortaya çıktı. Bu oranlara göre, iki dozun üzerine yapılan üçüncü dozda Coronavac antikor seviyesini 9 kat, Biontech ise 162 kat artırmış oluyor.

BIONTECH'DE DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖRÜLDÜ

İki grup arasında yan etki açısından da önemli derecede fark olduğu ortaya koyuldu. Sinovac aşısı yaptıran 35 sağlık çalışandan sadece 3'ü aşı sonrasında yan etki olarak aşı bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti. Biontech grubunun yüzde 88'den fazlası ise en az bir yan etki gördüklerini ifade etti. En sık görülen yan etkiler ise aşı yerinde ağrı, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve ateş olarak belirlendi.