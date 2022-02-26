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  3. 3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!

3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!

Dünya devletlerinin Rusya'nın operasyonu karşından açıkladığı yaptırımlarla ilgili ilk hamle Fransa'dan geldi. Fransız güçleri Rusya'ya ait bir kargo gemisine Manş Denizi'nde el koydu.

3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!

Fransa Donanması, Manş Denizi’nde St. bir Rus kargo gemisini durdurdu.

Fransız yetkililerin BBC’ye verdiği bilgiye göre donanma, AB yaptırımlarının ardından böyle bir müdahale yaptı.

3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!

RUS GEMİSİNİN KONUMU PAYLAŞILDI

Bir yetkili “127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa’nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü” dedi ve ekledi:

Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi.

3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!​​​​​​​

“Bu Fransız hükümetinin emriyle yapıldı. Geminin AB’nin Yaptırım listesinde yer alan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor.

“Fransız gümrük memurları şu anda gemiyi inceliyor. Geminin tayfası da yetkililerle işbirliği içinde.”

3. Dünya savaşı mı çıkıyor? Fransa'dan Rusya'ya önemli hamle! Kremlin harekete geçti!​​​​​​​

RUSYA AÇIKLAMA BEKLİYOR

Rus Haber ajansı Fransa’daki Rus büyükelçiliğinin Fransız yetkililerden açıklama talep ettiğini aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre 22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo Gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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