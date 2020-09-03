Kararlar, yönetmelikler ve tebliğlerin yer aldığı Resmi Gazete'nin 3 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var?Yurt dışında bulunan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin kararda bir takım değişiklikler yapıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Yapımı Planlanan Meydan Projesinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Arıcaklar KÖK-Söğütçük Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2922) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2924) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi Kapsamında Demiryolu Hattının 154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla, Amasya İli, Merkez İlçe, Büyükkızılca Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2925) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/22) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/23) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/24) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ