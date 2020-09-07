İş adamına şantaj yaptığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı!20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 7 Eylül HADİ joker kodu nedir?On Numara çekiliş sonuçları 7 Eylül 2020 (MPİ)Yerel gazete sahibi rüşvet alırken yakalandıBayburt'un neyi meşhur? Bayburt'ta ne yenir? | Gezilecek yerlerİzmir'de binlerce balık oksijen yetersizliği nedeniyle öldüMuğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp varMuğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındıKKTC'den kritik karar: Okullar 1 Ekime kadar kapalı kalacak
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 3 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

3 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yürüttükleri operasyon kapsamında 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre (47), bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı (32) olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre (37) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT