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  3. 3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

Niğde merkeze bağlı Hasaköy köyünde yaşayan Mehmet Davarcı, 3 gündür kayıp olan çoban köpeğinin 20 metrelik su kuyusuna düşüp, mahsur kaldığını fark etti.

3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

NİĞDE'de, 3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Niğde merkeze bağlı Hasaköy köyünde yaşayan Mehmet Davarcı, 3 gündür kayıp olan çoban köpeğinin 20 metrelik su kuyusuna düşüp, mahsur kaldığını fark etti. Davarcı, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen Niğde AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.

 

3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı



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