3 gündür kayıp olan Şeyma'dan acı haber geldi! Sevgilisi ise hala bulunamadı!

Kırşehir'de haklarında arama kararı bulunan Şeyma Demir ve erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ın bulunması için 3 gündür arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün ise genç Şeyma'dan üzen haber geldi. 18 yaşındaki Şeyma'nın cansız bedeni Kızılırmak Nehri kıyısında bulundu. Erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları devam ederken 2 kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

AİLESİ POLİSE BİLDİRDİ

25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile ortadan kaybolduğu belirlenen Şeyma Demir'in bulunması için ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir'in sevgilisi Hasan Aydoğan ile birlikte olduğu kanısına varıldı.

OTOMOBİLİ TERK ETMİŞLER

İhbar sonrası harekete geçen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanlık bölgede terk edilmiş bir otomobil ihbarı aldı. Otomobil üzerinde yapılan incelemede aracın 21 yaşındaki Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. İncelenen araçta genç çifte ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e olduğu öğrenilen çanta bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar devam ederken, merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kıyısında sabah saatlerinde cansız bir beden bulundu. Polis ekiplerinin incelediği cesedin Şeyma Demir'e ait olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şeyma Demir'in bulunmasının ardından aramalar Hasan Aydoğan'ın üzerinde yığunlaştı. arama Ekipler, dron kameraların da yardımıyla Kızılırmak'ta arama yapıyor.

Öte yandan S. A. ve Ş. E. adlı şüphelilerin konuyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen iki şüphelinin buradaki sorguları devam ediyor.