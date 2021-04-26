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  3. 3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı.

3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

İstanbul'da tedbirleri kapsamında 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 31'i gördü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

3 günlük kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik kilitlendi

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