3 hafta öncesine kadar vaka olmayan ilçede koronavirüs hızla yayılıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bundan 3 hafta öncesine kadar koronavirüs vakası görülmemişti. Fakat ilçede şu an vakalarda artış yaşanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirlere uyarak Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka 8 Temmuz tarihinde görüldü.

MAHALLE BUGÜNDEN İTİBAREN KARANTİNAYA ALINDI

Son olarak İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine gelenler ile enfekte olan mahalle sakinleri koronavirüse yakalandı. Mahalle bugünden itibaren karantinaya alındı.

Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.’nin ailesine de test yapıldı. 5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca mahallesi karantinaya alındı.

Pozitif vakanın görüldüğü Çamlıca mahallesinin ardından geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine tatile gelen vatandaşlar akrabalarının Korona virüse yakalanmasına neden oldu. 2 kişi geçtiğimiz hafta sonu hastalığa yakalanırken, son yapılan testlerde de sayının artması üzerine Geyikli mahallesi de bugünden itibaren karantina altına alındı. Mahallede vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.