3 hakemin koronavirüs testi pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2 klasman hakemiyle 1 bölgesel hakemin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.''