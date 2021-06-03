3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışını haberimizde derledik. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D 13.15'te ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programıyla devam ediyor. Akşam ise Camdaki Kız dizisi izleyiciyle buluşuyor...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Camdaki Kız