3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yayınlandığı günden itibaren her bölümü heyecanla izlenen dizi Camdaki Kız ekranlarda oluyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışını haberimizde derledik. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D 13.15'te ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programıyla devam ediyor. Akşam ise Camdaki Kız dizisi izleyiciyle buluşuyor...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Camdaki Kız