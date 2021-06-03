SON DAKİKA |Bitlis'ten acı haber! 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandıBorç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi bitiyor mu?3 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de3 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Mucize Doktor FOX TV'de3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'deSon dakika | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'deSon dakika | Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal görevini bıraktıÇay içme meselesi yüzünden arkadaşını bıçakladı!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'de

3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yayınlandığı günden itibaren her bölümü heyecanla izlenen dizi Camdaki Kız ekranlarda oluyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışını haberimizde derledik. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D 13.15'te ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programıyla devam ediyor. Akşam ise Camdaki Kız dizisi izleyiciyle buluşuyor...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Camdaki Kız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT