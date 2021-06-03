3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep Star'da
3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Güzel Köylü dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan Star TV'de hemen ardından Mesut Yar ile Bugün yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi Akrep Star TV ekranlarında oluyor...
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün yayınlanan kanalda 13.15'de Gerçeğin Peşinde programı ekranlarda oluyor. Akşam ise her bölümü heyecanla beklenen dizi Akrep yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30 Güzel Köylü
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Yüksek Sosyete
11.15 Kaçak Gelinler
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.15 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Akrep