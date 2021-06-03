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  3. 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep Star'da

3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep Star'da

3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Güzel Köylü dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan Star TV'de hemen ardından Mesut Yar ile Bugün yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi Akrep Star TV ekranlarında oluyor...

3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep Star'da

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 07.00'da Mesut Yar ile Bugün yayınlanan kanalda 13.15'de Gerçeğin Peşinde programı ekranlarda oluyor. Akşam ise her bölümü heyecanla beklenen dizi Akrep yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Güzel Köylü

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Akrep

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