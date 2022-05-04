3 isme suç duyurusu! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.



Çataklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

"Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."