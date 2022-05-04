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  3. 3 isme suç duyurusu! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum"

3 isme suç duyurusu! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimlere suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

3 isme suç duyurusu! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
 

Çataklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

"Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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