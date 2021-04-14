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  3. 3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

Gaziosmanpaşa'daki 3 katlı binada yangın paniği yaşandı. Binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangın apartmanın tamamını sardı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

Gaziosmanpaşa'daki 3 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangın apartmanın tamamını sardı. Sahur vaktine kısa bir süre kala çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın saat 02.30'da Gaziosmanpaşa İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 767. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın dumanının apartmanı sarması üzerine bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilen apartman sakinlerinin panik halleri kameralara yansıdı. 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

3 katlı binada can pazarı! Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın tüm apartmanı sardı

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