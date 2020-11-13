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  3. 3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kağıthane'de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstünden sekip yere savrulan kadın ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki N. Burcu Aydoğan, gündüz saatlerinde misafirlik için kayınpederi Salih Aydoğan'ın evine geldi. Genç kadın, evin camlarını silmeye başladıktan bir süre sonra dengesini kaybederek binanın 3. katından aşağıya düştü. Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

Süngerden sekip yere savruldu

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aşağıya düşen kadın tabelaya çarpıyor. Tabelayı yırtan kadın süngerden sektikten sonra yere savruluyor. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor.

Kayınpeder gözaltına alındı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evde bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

"Sünger kurtardı, yoksa ölebilirdi"

Olayla ilgili konuşan Muhammed M, "Süngerin üstüne düştü, tabelanın içine girdi ve aşağıya doğru gitti. Konuşuyordu ama hareket edemiyordu. Sünger kurtardı, yoksa yere düşüyordu, ölebilirdi" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı

3. kattan aşağıya düşen kadını sünger kurtardı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı



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