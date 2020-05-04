3 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 3 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli 31117 Sayısı yayımlandı mı? sorusu internette araştırılıyor. İşte 3Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları...
3 Mayıs 2020 Tarihli ve 31117 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
3 Mayıs 2020 Resmi Gazete Kararları!
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