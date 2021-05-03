Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felesefelerinden biri olan Türkçülük akımı 3 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Vatandaşlar tarafından bugünün anlamı merak edilmeye başlandı. Peki 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Yanıtlarını sizler için derledik...

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Tarihlerin 3 Mayıs’ı göstermesiyle vatandaşlar 3 Mayıs Türkçülük Günü’nün ne olduğunu araştırmaya başladı. Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinin yıldönümünün anıldığı gündür. Her yıl bu tarihte konuşmalar, seminerler, toplantılar gerçekleştirilerek Türkçülük Günü üzerine konuşmalar yapılmakta ve şiirler okunmaktadır.

Türkçülük akımı aynı zamanda edebiyat ve sanat alanında da etkilerini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda Türkçülük akımının en önemli temsilcisi olarak Ziya Gökalp karşımıza çıkmaktadır. Şiirler ve hikaye ve romanlara baktığımızda Türkçülük akımının etkileri görülmektedir.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

3 Mayıs Türkçülük Günü’nün ortaya çıkış vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Türkçülük Günü’nün ortaya çıkışı 1944 yılına uzanmaktadır. Tarihler 7 Eylül 1944'ü gösterdiğinde Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmaya başlamış ve bu yargılamalar 29 Mart 1945'e kadar devam etmiştir. Söz konusu dava genel olarak Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davası olarak anılmıştır.

Dava sonrasında Türkçülüğün önemli temsilcilerinden oluşan 10 kişilik grup 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplandı. Daha sonra toplantılar gelenek halini alarak her yıl kutlanmaya başlamıştır. İlerleyen senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.