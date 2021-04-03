3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Kod Adı: Angel Kanal D'de

Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Kod Adı: Angel" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Şanslı Köpek

16.30 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kod Adı: Angel

21:45 Ver Kaç