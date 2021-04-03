3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Kod Adı: Angel Kanal D'de
Kanal D'nin 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Kod Adı: Angel" adlı film izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Kod Adı: Angel" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Şanslı Köpek
16.30 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı: Angel
21:45 Ver Kaç