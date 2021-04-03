3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 3 Nisan 2021 Cumartesi gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" yer alırken akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yayınlanacak.
3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Kırmızı Kamyon
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk