3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Kırmızı Kamyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk