3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İbo Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise fenomen program " Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yerli dizi tekrar/sinema

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show