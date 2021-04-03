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  3. 3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İbo Show yeni bölümüyle Star'da

3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İbo Show yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde" filmi ile başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İbo Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise fenomen program " Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı... 

3 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı| İbo Show yeni bölümüyle Star'da

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yerli dizi tekrar/sinema
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İbo Show

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